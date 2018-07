Messerattacke vor Imbiss

Experten der Spurensicherung am Tatort.

Troisdorf. Offenbar unter Drogeneinfluss hat ein Friseur am Samstag in Troisdorf zunächst in seiner alten Arbeitsstätte randaliert und anschließend den Vater seines ehemaligen Arbeitsgebers mit einem Messer schwer verletzt.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 07.07.2018

Nach GA-Informationen war der 23 Jahre alte Friseur am Samstag gegen 13.30 Uhr zu seiner alten Arbeitsstätte an der Kölner Straße gekommen und hatte dort die Beschäftigen angepöbelt. Nach Aussage seines ehemaligen Arbeitgebers hatte er den Friseur vor rund acht Monaten gekündigt, nachdem er wegen Drogenkonsums nicht mehr haltbar gewesen sei.

Die Beschäftigten des Friseurbetriebs, der zu einem Familienbetrieb mit rund 35 Beschäftigten im Rhein-Sieg-Kreis gehört, konnten den seit mehr als fünf Jahre in Deutschland lebenden Syrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, schließlich zum Verlassen des Ladens bewegen.

Stich in den Hals

Nach GA-Informationen zog es den Mann dann aber zu einem Imbiss an der Kirchstraße, der ebenfalls zu dem Familienbetrieb gehört. Dort traf der Königswinterer auf die Mutter des Unternehmensinhabers, die er nach Zeugenaussagen zunächst heftig beschimpfte. Danach soll der Mann ein Messer - möglicherweise aus dem Imbiss - gegriffen haben und auf die Straße gestürmt sein. Dort traf er auf den Vater des Firmenchefs. Wie auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist, attackierte der 23-Jährige den 62 Jahre alten Mann unvermittelt, hielt ihn fest und stach schließlich auf ihn ein. Dabei traf er ihn am Hals.

Schwer verletzt schaffte es der 62-Jährige schließlich, sich in einen benachbarten Kiosk zu flüchten. Doch der Messerstecher folgte ihm ins Innere des Ladens, wo er abermals auf ihn einstach und am Oberkörper verletzte.

Fünf Männer aus einer benachtbarten Shisha-Bar, die Zeugen des Übergriffs wurden, stürmten schließlich in den Kiosk, um den Angreifer zu stoppen. Drei von ihnen erlitten dabei ebenfalls Stichverletzungen, wie der GA vor Ort erfuhr. Sie schafften es jedoch, den Mann festzuhalten, bis die alarmierte Polizei nach wenigen Minuten eintraf.

Um keine Zeit zu verlieren, packte währenddessen ein weiteres Familienmitglied den schwerverletzten 62-Jährigen in ein Auto und fuhr ihn ins Krankenhaus. Wegen der schweren Verletzungen wurde der Mann jedoch umgehend in die Uni-Klinik nach Bonn verlegt.

Da auch der Angreifer beim Kampf mit den Zeugen verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen unter Polizeibegleitung ebenfalls ins Krankenhaus.

Polizei im Großeinsatz

Die Polizei war mit einem Großaufgebot zu dem Tatort ausgerückt. Mehrere Beamten sicherten die Umgebung und sperrten den Kiosk, die Shisha-Bar und den Imbiss ab. Der Messerstecher wurde noch im Rettungswagen formal von der Polizei festgenommen, bevor er in die Klinik gebracht wurde.

Die Bonner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Beamte der Spurensicherung untersuchten noch am frühen Samstagabend den Tatort, Polizisten befragten zudem Zeugen des Vorfalls. Dem Opfer der Messerattacke ging es am Abend den Umständen entsprechend gut, wie der Sohn auf GA-Anfrage mitteilte.