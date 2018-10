Polizei bittet um Hinweise

TROISDORF. Er gaukelte einem Senior vor, dass dieser gerade eine kleine Katze überfährt und nutzte dann einen Moment der Unachtsamkeit zum Diebstahl: In Troisdorf schlug ein Trickbetrüger zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2018

Ein 89-Jähriger ist am Dienstag gegen 14.20 Uhr in einem Troisdorfer Parkhaus Opfer eines dreisten Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior aus Siegburg nach dem Einkaufen in einem Supermarkt an der Kölner Straße aus dem zugehörigen Parkhaus fahren. Als er rückwärts ausparkte, kam plötzlich ein Mann auf ihn zu und rief "Kleine Katze, kleine Katze". Um den Mann besser zu verstehen, öffnete der 89-Jährige das Fenster auf der Beifahrerseite. Der andere Mann wiederholte nun mehrfach, dass der Senior eine kleine Katze totfahren würde.

Schließlich stieg der Siegburger aus, um nach dem Rechten zu sehen - von der vermeintlichen Katze allerdings fehlte jede Spur. Als er dann weiterfahren wollte, stellte er fest, dass seine Umhängetasche nicht mehr auf dem Beifahrersitz lag und auch der Mann, der ihn wegen der Katze angesprochen hatte, spurlos verschwunden war.

Vermutlich, so die Polizei, nutzte der mutmaßliche Trickbetrüger den Moment, als der 89-Jährige aus dem Wagen ausgestiegen war, um die Tasche durch das zuvor geöffnete Beifahrerfenster zu entwenden. Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen als zwischen 1,55 und 1,60 Metern groß. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Die gestohlene Umhängetasche war eine Leinentasche mit brauner Lederverzierung und einem langen Trageriemen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413221 entgegen.