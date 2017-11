Versuchter Einbruch in Troisdorf

Troisdorf. Ein Jugendlicher versuchte am Donnerstagvormittag in ein Reihenhaus in Troisdorf einzubrechen. Die Hausbewohnerin ertappte ihn auf frischer Tat. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Am Donnerstagvormittag klingelte es gegen 15 Uhr an der Haustür eines Reihenhauses in der Straße "Pastorsbitze" in Troisdorf. Die Bewohnerin öffnete nicht, da sie gerade beschäftigt war. Kurze Zeit später hörte sie Geräusche aus ihrer Küche. Dort sah sie einen maskierten Jugendlichen, der sich von außen mit einem Hebelwerkzeug am Küchenfenster zu schaffen machte.

Die Frau machte auf sich aufmerksam. Der Einbrecher erschreckte sich so sehr, dass er sich die Maske vom Kopf nahm. Er floh unverrichteter Dinge in Richtung Edith-Stein-Straße. Am Küchenfenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Einbrecher. Er ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, hat schwarzes, lockiges Haar und hatte ein dunkles Oberteil an.

Die Polizei nimmt Hinweise unter 02241 541-3221 entgegen.