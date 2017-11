Mercedes schwer beschädigt

Troisdorf. Ein Mercedes wurde in Troisdorf-Spich schwer beschädigt. Ein Unbekannter zündete einen Feuerwerkskörper unter der Motorhaube. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Ein lauter Knall ertönte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Straße "Im Feldbruch" in Troisdorf-Spich. Ein Unbekannter hatte unter der Motorhaube eines parkenden Mercedes einen Feuerwerkskörper gezündet. Die Explosion beschädigte den Wagen schwer. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte einen sogenannten Polenböller gezündet hat. Polenböller sind Feuerwerkskörper, die in Deutschland wegen mangelnder Sicherheitsstandards illegal sind. Das Zünden eines solchen Böllers fällt unter das Sprengstoffgesetz und ist strafbar.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich unter 02241 541-3221 melden.