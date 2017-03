Überfall auf Tankstelle in Troisdorf

Zwei Männer haben am Sonntag eine Tankstelle an der Larstraße in Troisdorf überfallen.

Troisdorf. Bei einem Überfall auf einen Tankstellenshop an der Larstraße in Troisdorf haben zwei Täter am Sonntag den Kassierer mit Messern bedroht. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten.

Zwei mit Messern bewaffnete Männer haben am Sonntag gegen 7.15 Uhr einen Tankstellenshop an der Larstraße in Troisdorf überfallen und den 21-jährigen Kassierer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Täter Bargeld aus der Kasse, das sie von dem eingeschüchterten Angestellten auch erhielten. Anschließend bedienten sich die Unbekannten an den Zigarettenpackungen in den Shopregalen hinter dem Tresen und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Nachdem sie die Hände des 21-Jährigen mit Klebeband gefesselt hatten, flüchteten sie mit einer dreistelligen Bargeldsumme und den Zigaretten, welche sie in einer mitgebrachten roten Sporttasche verstauten. Der Angestellte konnte seine Hände befreien und die Polizei verständigen.

Ein Täter wird als 25-Jähriger mit südländischem Aussehen, 180 Zentimeter Größe und schlanker Statur beschrieben. Er war, so die Polizei, glatt rasiert, trug schwarze Oberbekleidung und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Auf dem Kopf trug er ein Basecap mit silberfarbenem Aufnäher. Der Mittäter hatte ebenfalls ein südländisches Aussehen, war etwa 25 Jahre alt, gleich groß und schlank. Er trug eine graue Sportjacke mit Kapuze, eine graue Sporthose sowie schwarze Sportschuhe und ein Basecap mit NY-Aufnäher. Auch er war glatt rasiert und trug eine rote Tasche mit Umhängegurt.

Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter vom Tankstellengelände über einen unbefestigten Fußweg neben dem nahe gelegenen Hotel und stiegen dort in einen schwarzen Kleinwagen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.