Troisdorf. Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Troisdorf. In der Nacht zu Dienstag haben noch unbekannte Täter dort Geld erbeutet. Es sollen Personen verletzt worden sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

In der Nacht zu Dienstag ist ein Supermarkt in Troisdorf überfallen worden. Polizeisprecher Stefan Birk bestätigte auf GA-Anfrage den Überfall auf einen Markt an der Spicher Straße. Bei der Tat konnten die Täter Geld erbeuten und fliehen.

Nach Angaben des Polizeisprechers seien bei dem Überfall auch Personen leicht verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Angaben zum Tathergang machte die Polizei nicht. Wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt...