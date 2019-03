Störung im Netz

Auch Ampelanlagen funktionierten am Sonntagabend nicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.03.2019

In Teilen von Troisdorf ist es am Sonntagabend gegen 22 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Zahlreiche Häuser liegen im Dunkeln, einzig die Straßenbeleuchtung funktioniert. Dies bestätigte die Polizei auf Anfrage. Auch die Stadtwerke äußerten, dass der Ausfall bereits bekannt sei und durch eine Störung im Mittelspannungsnetz ausgelöst wurde. Unter der Notfallnummer wurde eine Bandansage für Anwohner eingerichtet. "Unsere Monteure arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Ausfalls", ist dort zu vernehmen.