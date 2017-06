Rechte Fahrspur blockiert

Auf der Autobahn 59 in Höhe Spich brennt eine Böschung.

Troisdorf. Autofahrer aufgepasst: An der Autobahn 59 ist am Mittwochmorgen zwischen Troisdorf-Spich und Lind eine Böschung in Brand geraten. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2017

Vorsicht auf der Autobahn 59 in Fahrtrichtung Köln: Die Feuerwehr ist zwischen der Anschlussstelle Troisdorf-Spich und Köln-Lind zu einem Böschungsbrand ausgerückt. Der rechte Fahrstreifen ist aufgrund der Löscharbeiten blockiert.

Durch die Behinderungen kommt es zu Staus, Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von mehr als zehn Minuten rechnen.

