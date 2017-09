Polizei sucht nach Zeugen

Troisdorf. Die beiden Tigerpythons, die eine Spaziergängerin am Freitagabend am Aggerdamm in Troisdorf entdeckte, müssen nach ihrer Rettung tierärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Von Marcel Dörsing, 18.09.2017

Die Würgeschlangen haben sich nach erster Einschätzung eines Schlangenexperten eine Lungenentzündung zugezogen. Zurzeit befinden sich die Tiere in einer privaten Auffangstation für Reptilien in Rösrath.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte die Schlangen in einer Transportbox nahe der Frankfurter Straße in einem Gebüsch an der Agger ausgesetzt. Den Tod der in tropischen Regionen Süd-und Südostasiens heimischen Reptilien haben sie dabei wohl in Kauf genommen. "Die Schlangen müssen relativ schnell gefunden worden sein. Bei der kühlen Witterung hätten sie die Nacht wohl nicht überlebt", sagt der Betreiber der Auffangstation. Die ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Stammen die Tigerpythons aus illegalem Handel?

Abgesehen von der Lungenentzündung, die sich die Tigerpythons nach dem Aussetzen offenbar zugezogen hätten, seien sie gut genährt und wiesen keine Merkmale auf, die darauf hindeuten, dass sie zuvor nicht artgerecht gehalten worden sein könnten. Das Alter der 1,30 und 1,20 Meter langen Tiere schätzt der Experte auf unter zwei Jahren. Ein möglicher Grund, warum die Schlangen ausgesetzt worden sind, könnten laut dem Experten fehlende Besitznachweispapiere sein.

Die Schlangenart gilt als gefährdet und ist meldepflichtig. Dennoch käme es vor, dass solche Tiere von einem Züchter ohne entsprechende Dokumente verkauft würden. Der Preis pro Exemplar liege bei 80 bis 150 Euro. Da dem Besitzer ein legaler Weiterverkauf nicht möglich ist, würden die Tiere kurzerhand ausgesetzt.

Die Polizei sucht Zeugen

Bis sich die Tigerpythons erholt haben, bleiben sie zunächst in Obhut der Auffangstation. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, die im Bereich der Aggerbrücke Troisdorf eine Kiste zur Agger getragen haben, wird gebeten sich unter 02241/8080 bei der Polizei in Troisdorf zu melden.