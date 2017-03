Auto prallt in Troisdorf gegen Baum

Troisdorf. Bei einem schweren Unfall wurde ein 24-Jähriger in Troisdorf leicht verletzt. Der Autofahrer kam in einer Kurve mit seinem Sportwagen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Von Alexander Hertel, 12.03.2017

Glück im Unglück hatte am Samstagabend ein 24-Jähriger bei einem schweren Unfall in Troisdorf: Während sein Sportwagen nach dem Aufprall gegen einen Baum in zwei Teile gerissen wurde, wurde er nur leicht verletzt.

Der Troisdorfer fuhr am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Altenrather Straße in Richtung Troisdorf. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, kam, wie die Leitstelle der Polizei mitteilte, nach Aussagen von Zeugen ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen, der Vorderwagen wurde laut Polizei komplett abgetrennt.

Der Autofahrer hingegen konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde kaum verletzt. Beim Eintreffen der Polizei stand er bereits neben seinem Fahrzeug. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme muss die Altenrather Straße zwischen der Kreuzung Heerstraße und der Einmündung Eisenweg für knapp zwei Stunden gesperrt bleiben.

Warum der 24-Jährige die Kontrolle über den Sportwagen verlor, ist noch nicht abschließend geklärt. "Mutmaßlich überhöhte Geschwindigkeit", teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.