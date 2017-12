Einbruch in Gasstätten

Troisdorf/Eitorf. Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in zwei Kneipen in Troisdorf und Eitorf ein und räumten die Spielautomaten aus. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

In Troisdorf und in Eitorf sind am Donnerstagabend Unbekannte in Gaststätten eingebrochen und haben insgesamt drei Spielautomaten aufgebrochen und ausgeräumt. In die Troisdorfer Kneipe in der Hippolytusstraße stiegen die Diebe durch ein Fenster ein, das sie vorher aufgehebelt hatten.

Hier stahlen sie aus zwei Spielautomaten einen dreistelligen Geldbetrag. In die Eitorfer Kneipe in der Linkenbacher Straße brachen die Täter durch die Tür des Hintereingangs ein. Auch hier öffneten sie einen Spielautomaten mit einem Hebelwerkzeug und nahmen Geld im Wert von mehreren hundert Euro mit.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter 02241 541-3221 oder 02241 541-3421 melden.