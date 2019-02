Troisdorf. Autofahrer müssen am Wochenende auf den Autobahnen 559 und 59, im Bereich Porz bis Troisdorf, mit Fahrbahnsperrungen rechnen. Grund dafür sind Grünarbeiten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.02.2019

Am Samstag und Sonntag kürzt Straßen.NRW an den Autobahnen 559 und 59 den Bewuchs - Insbesondere im Bereich der Lärmschutzwände. Gehölze werden zurückgeschnitten, Überhänge entfernt und die Flächen geläutert.

An der A59 wird am Samstag von 10 bis 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lind und Troisdorf in Fahrtrichtung Bonn gearbeitet. In den genannten Zeiträumen werden Fahrspuren gesperrt. Zwischen 8 bis 10 Uhr wird auf der A 559, zwischen dem Autobahnkreuz Gremberg und dem Autobahndreieck Porz, in Fahrtrichtung Bonn gearbeitet.

Sonntags wird in der Anschlussstelle Lind gearbeitet. Für den Zeitraum von 8 bis 13 Uhr wird dafür die Abfahrt in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Zwischen 13 und 17 Uhr ist die Auffahrt in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Autofahrer sollen den Umleitungen mit Rotem Punkt folgen.