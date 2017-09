Kurioser Fund am Aggerdamm

Troisdorf. Bislang Unbekannte haben am Freitag zwei Schlangen am Aggerdamm in Troisdorf ausgesetzt. Eine Spaziergängerin hatte die Tiere durch Zufall gefunden und die Polizei alarmiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

Die Frau war an der Frankfurter Straße, Aggerdamm, unterwegs, als ihr Hund in einem Gebüsch an der Agger eine Transportbox entdeckt, in der sich die zwei Schlangen befanden. Ein sachkundiger Polizeibeamter der Polizeiwache Troisdorf stellte vor Ort schließlich fest, dass es sich um zwei Tigerpythons handelte. Jede war rund 150 Zentimeter lang. Die Tiere wurden an das Tierheim Troisdorf übergeben.

Die Polizei leitetet ein Verfahren gegen Unbekannt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem "Entsorger" machen können.

Wann genau die zwei Schlangen am Aggerdamm abgestellt wurden, konnte bisher nicht genau bestimmt werden. Wer Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, die im Bereich der Aggerbrücke Troisdorf eine Kiste zur Agger getragen haben, wird gebeten sich unter 02241 8080 bei der Polizei in Troisdorf zu melden.