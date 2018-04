Täter suchte nach Bargeld

Troisdorf. Auf Bargeld aus war der Unbekannte, der in der Nacht auf Samstag die Seitenscheiben von 14 Autos einschlug, die an Straßen in Troisdorf-Bergheim geparkt waren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.04.2018

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter die Seitenscheiben von insgesamt 14 Autos eingeschlagen und die Fahrzeuge nach Beute durchsucht. Das meldet die Polizei.

Die Autos waren an der Mondorfer Straße, dem Nachtigallenweg, der Bergstraße, der Breite Straße, der Müllekovener Straße und dem Schwanenweg in Troisdorf-Bergheim geparkt. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug der Täter jeweils die Seitenscheibe ein, durchsuchte den Innenraum und die Handschuhfächer nach Wertgegenständen. Offensichtlich war der Unbekannte auf Bargeld aus, er erbeutete einen kleinen Betrag.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Troisdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02241/541221.