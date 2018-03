Zusammenstoß auf der Landstraße

Bei dem Zusammenstoß entstand am Auto ein Schaden: Außenspiegel und Kotflügel wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Troisdorf. Am Freitagnachmittag hat sich ein Fahrradfahrer in Troisdorf schwer verletzt. Eine Volvo-Fahrerin hatte den Mann übersehen. Neben dem Mann musste auch die Frau wegen eines Schocks in das Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.03.2018

Auf der Altenrather Straße in Troisdorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine Frau mit ihrem Volvo in Fahrtrichtung Altenrath und übersah einen Rennradfahrer auf gleicher Straßenseite. Das Auto erfasste den Mann, der daraufhin von seinem Fahrrad stürzte und sich schwer verletzte.

Ein Notarztwagen fuhr den Mann in das Krankenhaus, die Frau wurde ebenfalls aufgrund eines Schocks eingeliefert. Am Rennrad entstand ein Sachschaden. Während des Aufpralls wurden bei dem Volvo Außenspiegel und Kotflügel beschädigt.