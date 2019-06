Einsatz an Uckendorfer Straße

TROISDORF. Mit einem tierischen Rebellen mussten sich Polizisten am Dienstagmittag in Troisdorf auseinandersetzen. Eine Schildkröte musste kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2019

Einen nicht alltäglichen Einsatz haben Polizisten am Dienstagmittag in Troisdorf erlebt. Wie die Beamten mitteilen, hatte sich eine besorgte Bürgerin an sie gewandt, weil eine Schildkröte den Kreisverkehr an der Uckendorfer Straße überqueren wollte. Damit das Reptil ihr Vorhaben schadlos in die Tat umsetzen konnte, hatte die Frau bereits den Fahrzeugverkehr angehalten.

Die Polizei rückte aus, um das Tier einzufangen. Das allerdings gestaltete sich alles andere als einfach. Die Schildkröte versuchte zunächst in ein Gebüsch zu flüchten, konnte laut Bericht allerdings nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt werden. Dabei leistete das Tier "erheblichen Widerstand", indem es sich mit seinen Krallen zur Wehr setzte. Letztendlich wurde der tierische Rebell in Gewahrsam genommen, in den Streifenwagen verfrachtet und von den Beamten beruhigt.

Da das Tier kein Fall für das Tierheim war - denn in diesem werden keine Wildtiere aufgenommen - rief die Polizei das Ordnungsamt der Stadt hinzu. Einen entscheidenden Hinweis gab dann ein Spaziergänger. Er sagte, dass das Tier, das vermutlich eine europäische Sumpfschildkröte ist, mutmaßlich aus dem mit Schildkröten bevölkerten Rotter See stammt. Die Beamten entließen den Fleischfresser im unter Naturschutz stehenden Bereich des Sees.

"Auf ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und des Verdachts des illegalen Aufenthalts wurde wohlwollend verzichtet", teilte die Polizei mit. Schildkröte und Polizisten blieben bei dem Einsatz unverletzt.