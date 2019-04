Bewaffneter bedroht Angestellte

Troisdorf. Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Bei einem Handgemenge hatten sich mindestens zwei Schüsse aus einer Pistole gelöst.

Von Andreas Dyck, 08.04.2019

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Lebensmitteldiscounter an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich haben sich am Samstagabend Schüsse aus einer Waffe gelöst und einen 18-jährigen Kunden verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein bewaffneter und maskierter Mann mit einer Pistole die Filiale an der Hauptstraße betreten. Als eine 19-jährige Kassiererin den Bewaffneten sah, schlug sie die geöffnete Kasse zu. Der Räuber hielt ihr daraufhin die Waffe an den Kopf und forderte sie auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen.

Der 18-jährige Kunde schlug dem Täter ins Gesicht. Während eines Handgemenges gingen die beiden Männer zu Boden. Dabei lösten sich mindestens zwei Schüsse aus der Pistole. Der 18-Jährige wurde durch die heißen Dämpfe aus der Waffe am Hals verletzt und wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei vermutlich um eine Schreckschusswaffe. Dem Täter gelang es, zu flüchten und als Beifahrer in ein Fluchtfahrzeug zu steigen, das vor der Tür des Lebensmittelladens wartete.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kombi handeln, der nach Zeugenangaben von der Hauptstraße in die Bonner Straße abbog. Der mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte, schlanke Täter wird als 1,70 Meter groß beschrieben und trug zur Tatzeit ein graues Shirt und eine graue Kapuzenjacke. Sein Alter wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt. Sein Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Troisdorf unter 02241-5413221 zu wenden.