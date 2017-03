Friedliche Kundgebung in Troisdorf

An der Kundgebung beteiligte sich auch ein Protestzug der Linksjugend mit rund 70 Teilnehmern.

Troisdorf. Friedlicher Protest: Rund 400 Menschen haben am Samstag am Troisdorfer Rathaus gegen den AfD-Landesparteitag demonstriert, der ein Stück weiter in der von der Polizei abgeschirmten Stadthalle stattfindet.

"Troisdorf bleibt bunt" lautete am Samstag das Motto einer Demonstration, die vom Bündnis Bunter Rhein-Sieg-Kreis organisiert wurde. Dem hatten sich Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und kirchliche Gruppen angeschlossen, um gegen den AfD-Landesparteitag zu protestieren.

Die Demo-Teilnehmer wollten ein friedliches Zeichen gegen "rechte Hetze und Spaltung der Gesellschaft" setzen, wie es der SPD-Bundesragsabgeordnete Sebastian Hartmann - einer der ersten Redner - ausdrückte. "In der Stadthalle kommen Menschen zusammen, die von sich behaupten, die 'schweigende Mehrheit' in diesem Land zu sein", sagte Hartmann mit Blick auf den Parteitag der AfD. Die Partei trifft in Troisdorf Vorbereitungen für die Bundestagswahl. Dem müsse man entschieden begegnen und "klar Farbe" bekennen.

Kundgebung gegen AfD-Landesparteitag in Troisdorf

Poetry-Slammerin Ella Anschein tritt bei der Kundgebung auf.

Mehr als 400 Menschen demonstrieren für ein "buntes Troisdorf".

Polizei: Demo ohne besondere Vorkommnisse

Wie die Polizei am späten Samstagnachmittag mitteilte, sei die Demonstration ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen. Laut Polizei hätten sich zu Spitzenzeiten ab dem Vormittag etwa 400 Menschen versammelt, "um friedlich ihren Protest kundzutun."

Einen Aufzug von der Burg Wissem durch Teile der Innenstadt und durch die Fußgängerzone hatte die Linksjugend Rhein-Sieg (solid) angemeldet. Der etwa einstündige Weg der Gruppierung mit rund 70 Teilnehmern sei samt der Zwischenkundgebungen ebenfalls friedlich verlaufen. Lediglich kurz vor dem Ziel, in Höhe der Heidestraße/Kölner Straße, wurde offenbar aus der Gruppe heraus ein Rauchtopf entzündet. Es gab jedoch keine Verletzten oder Schäden. Die Polizei legte eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen dieses Verstoßes vor und nahm die Ermittlungen auf.

"Die AfD will provozieren, will Aufmerksamkeit - sollen wir deshalb schweigen?" sagte Robert Wendt (Grüne) vom Orgateam. Damit spielte er auf die Uneinigkeit in der städtischen Kommunalpolitik an. Kritiker aus CDU und FDP hatten erklärt, sie wollten der Versammlung fern bleiben , wie diese den Rechtspopulisten doch gerade erst Aufmerksamkeit bringe. Dennoch waren auch Vertreter beider Parteien vor Ort. Troisdorfs Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski (CDU) warnte vor rechtspopulistischen Tendenzen: Werte wie die Würde es Menschen, Freiheit und Freizügigkeit müssten verteidigt werden. "Dafür wollen wir heute machtvoll und friedlich demonstrieren."

Wie Jablonski erinnerte auch Sven Schlesinger (Linke) daran, dass gerade die Industriestadt Troisdorf ohne die vielen zugewanderten Bürger - beginnend mit den Gastarbeitern in den 60er Jahren - nie so ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region geworden wäre. Mehr noch: "Ohne diese Mitbürger wäre Deutschland kein Exportweltmeister", sagte Schlesinger.

Redner kritisieren Politik der AfD

Mehrere Redner, darunter auch Horst Becker (Grüne) und Patrick Ehmann (Diakonie), kritisierten die Politik der AfD als rückwärtsgewandt, diskriminierend und nationalistisch. Einige setzten diese auch in größere Zusammennänge - mit Hinweis auf Donald Trump, Marine Le Pen oder Geert Wilders. Es gelte, die Errungenschaften einer offenen, sozialen und toleranten Gesellschaft dagegen zu verteidigen, so der Tenor. "Mir machen die zehn Prozent, bei denen die AfD in Umfragen steht, eigentlich weniger Angst", sagte der Troisdorfer Werner Habegger, der die Demo mit initiiert hatte. "Angst machen mir jene Parteien, die die AfD bekämpfen wollen, indem sie ihre Politik kopieren."

Die Polizei hatte die Stadthalle weiträumig abgesperrt. Kurzzeitige Sperrmaßnahmen waren auch während des Aufzuges durch die Kölner Straße und die Schloßstraße erforderlich. Der Einsatz unter Leitung von Polizeidirektor Uwe Pasternak wurde von Beamten der Bereitschaftspolizeien aus Bonn, Köln und Aachen unterstützt. Die Kölner Straße sollte zwischen Stadthalle und Rathaus bis zum Abend gesperrt bleiben.

Polizeikräfte bleiben vor Ort

Die Polizei wird nach eigenen Angaben noch bis zum Ende der AfD-Veranstaltung präsent bleiben. Auch am Sonntag wird sie demnach mit starken Kräften vor Ort sein. Allerdings sind deutlich weniger Verkehrssperrungen vorgesehen. Insbesondere auf der Kölner Straße und der Mühlheimer Straße werde der Verkehr freigegeben, hieß in einer Erklärung der Polizei.