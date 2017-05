Am Gehege: Rotwild in Troisdorf.

Troisdorf. Niemand ist gerne allein. Offenbar auch drei Rotwild-Exemplare nicht, die in Troisdorf Anschluss an ein Gehege und Geselligkeit suchen.

Von Hans-J. Wimmeroth, 19.05.2017

Wie das Leben so spielt: Niemand ist gerne allein. Das Thema füllt Bände psychologischer Werke und wird auch musikalisch aufgegriffen. Das gilt ebenso für viele (Wild-) Tiere. Der Haushund ist so ein Beispiel. Er ist ein Rudeltier und braucht Gesellschaft. Der einsame Wolf ist eher die Ausnahme, wahrscheinlich hat er sich im Rudel nicht gut benommen und wurde verstoßen. Haushunde können ohne ihre Menschen gar nicht leben, der Mensch ersetzt ihnen das Rudel, indes nicht den Artgenossen.

Wild sucht Anschluss

Auch andere Tiere suchen die Geselligkeit des Rudels, welches ihnen auch einen gewissen Schutz bietet. Viele Augen sehen mehr, viele Ohren hören mehr. Und so staunte man bei der Stadt Troisdorf dieser Tage nicht schlecht, als drei Stück Rotwild (Hirschwild) zwischen Wahner Heide, dem Waldpark und dem Rotwildgehege an der Burg Wissem herumstreiften. Kontrollen ergaben, dass die Zäune des Geheges intakt sind, auch die Zahl der dort gehaltenen Tiere hat sich nicht verändert. D

em Vernehmen nach soll es sich um ein älteres weibliches Stück Rotwild (Alttier, vulgo Hirschkuh) mit zwei Kälbern handeln. Das wird wohl so nicht sein. Wahrscheinlich ist es eine Hirschkuh mit einem jüngeren Stück und ihrem Kalb aus dem Vorjahr. Gleichwie: Die Tiere seien zutraulich, so die Stadtverwaltung. Möglicherweise suchen sie Anschluss an das Rotwild im Gehege, weil sie halt nicht allein sein wollen oder einfach die Sicherheit eines größeren Rudels suchen. Oder das Alttier will dem jüngeren Wild zeigen, wie es aussieht, wenn man in Gefangenschaft gerät. Wir werden es nicht erfahren.

Wachsamkeit beim Autofahrer

Jedenfalls mahnt die Stadtverwaltung nun alle Spaziergänger, die Tiere gewähren zu lassen und ihnen „ rücksichtsvoll“ zu begegnen. Auch die Autofahrer auf der Altenrather Straße und der Heerstraße mögen vorausschauend und vorsichtig fahren. Was absolut in Ordnung ist. Das schadet dann auch den übrigen Verkehrsteilnehmern nicht.