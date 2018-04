Troisdorf. In Troisdorf-Sieglar ist am Donnerstagabend eine Rollerfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Der Autofahrer hatte ihre Vorfahrt missachtet.

Von Ulrich Felsmann, 26.04.2018

Die 40-jährige Fahrerin eines Rollers ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Troisdorf-Sieglar leicht verletzt worden. Wie die Polizei dem GA vor Ort berichtete, hatte ein 34-jähriger Autofahrer gegen 19.25 Uhr von der Straße Am Schlagbaum nach links in die Alemannenstaße abbiegen wollen. Dabei hatte er den von rechts kommenden Roller übersehen und mit der rechten Vorderseite seines Fahrzeugs erfasst.

Der Roller stürzte, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie hatte einen Helm getragen.