Mehrzweckhalle Müllekoven

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.07.2019

In der Nacht zu Dienstag ist ein Roller auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle in Troisdorf-Müllekoven gegen 2.45 Uhr in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen hatten Anwohner das Feuer bemerkt und Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Mehrzweckhalle Krähenhorst liegt an der Dorfstrasse in Troisdorf-Müllekoven.

Warum der Motorroller brannte, ist derzeit noch unklar. Ein Gebüsch und ein Baum gerieten ebenfalls in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Troisdorf löschte das Feuer. Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.

