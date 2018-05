Verletzter bei Verkehrsunfall

Troisdorf. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend in Troisdorf-Oberlar eine Person verletzt worden. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto, das fast senkrecht auf dem eines anderen Fahrers stand.

Von Alf Kaufmann, 22.05.2018

Gegen 19 Uhr am Dienstagabend ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Saarstraße in Troisdorf-Oberlar verletzt und in seinem Auto eingeklemmt worden. Er wurde von Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug befreit, das nach dem Unfall schräg auf dem anderen beteiligten Auto, einem weißen Mercedes, stand.

Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte vor Ort war der 41-jährige Fahrer des Mercedes vom Willy-Brandt-Ring kommend auf der Saarstraße unterwegs gewesen, als er den grauen Renault in hohem Tempo aus Richtung Roncallistraße kommend auf sich zufahren sah. In einer Kurve sei das andere Auto ins Schleudern geraten, frontal auf ihn zugefahren und habe dann abgehoben, um auf die Motorhaube des Mercedes zu krachen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Fahrer des Renault wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer erlitt einen Schock. Die Rettungskräfte schätzten den Sachschaden vor Ort auf rund 70.000 Euro.