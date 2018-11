Einsatz der Feuerwehr

Troisdorf. Wegen Brandgeruchs ist am Mittwochmorgen die Feuerwehr zur Gesamtschule in Troisdorf-Sieglar ausgerückt. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst, die Schule wurde geräumt. Die Ursache war vor Ort schnell gefunden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Wie die Troisdorfer Feuerwehr berichtete, war um 8.54 Uhr Alarm ausgelöst worden, weil in der Gesamtschule Sieglar an der Edith-Stein-Straße ein Rauchmelder ausgelöst hatte und es nach Feuer roch. Als die Wehrleute eintrafen, war die Schule bereits "komplett und vorbildlich geräumt", heißt es im Bericht.

Sofort ging ein Trupp zur Erkundung ins Schulgebäude vor. Die Ursache konnte schnell ermittelt werden: Ein elektrischer Defekt in einer Deckenlampe hatte den Brandgeruch verursacht und den in unmittelbarer Nähe montierten Rauchmelder ausgelöst. Der betroffene Stromkreis wurde abgeschaltet und alle Schüler und Lehrer konnten wieder zurück in die Klassenräume. Um 9.37 Uhr war der Einsatz beendet. 35 Feuerwehrleute waren vor Ort.