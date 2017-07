Unfall an Kreuzung

Troisdorf. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine 83-jährige Radfahrerin aus Troisdorf schwer verletzt worden. In der Nacht erlag sie ihren Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2017

Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Köln wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung

Theodor-Heuss-Ring aus der Blücherstraße in Troisdorf nach links in die Poststraße abbiegen. Dabei übersah der Kölner die Radfahrerin, die den Kreuzungsbereich aus Richtung Wilhelmstraße kommend, weiter in Fahrtrichtung Blücherstraße überqueren wollte.

Die 83-Jährige prallte mit ihrem Fahrrad gegen die Motorhaube des Mercedes Sprinter und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Die Seniorin zog sich bei dem Aufprall schwere Kopfverletzungen zu und kam in ein Bonner Krankenhaus. Dort verstarb sie in der Nacht. Die Angehörigen werden durch ein Team der Notfallseelsorge betreut.

Die Fahrerin trug keinen Fahrradhelm. Gegen den Fahrer des Transporters wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.