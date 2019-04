Altenrather Straße in Troisdorf

Troisdorf. Die Fahrradfahrer, die am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf schwer verletzt wurden, schweben in Lebensgefahr. Der Verursacher flüchtete in seinem Auto. Er hatte alkoholisiert am Steuer gesessen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag in Troisdorf schweben die beiden schwerstverletzten Radfahrer am Montag noch in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Siegburg auf GA-Anfrage am Montagmorgen mit. Die Unfallopfer, ein 62 und 64 Jahre altes Ehepaar aus Rösrath, war auf E-Bikes unterwegs gewesen und hatte an einer roten Ampel gewartet, als sie vom Auto des Verursachers getroffen wurden.

Der Unfall hatte sich am Sonntagnachmittag gegen 14.55 Uhr an der Kreuzung Altenrather Straße/Römerstraße in Troisdorf ereignet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll der Unfallverursacher in seinem Audi A2 von der Troisdorfer Innenstadt Richtung Altenrath unterwegs gewesen sein, als er in einer langgezogenen Rechtskurve anscheinend die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er geriet in den Gegenverkehr, wich einem an der Ampel wartenden Audi aus und fuhr links daran vorbei auf den Gehweg.

Dort warteten die beiden Fahrradfahrer vor der roten Ampel und wurden von dem Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Das ältere Ehepaar in dem Audi, an dem der Unfallfahrer vorbeigefahren und das den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock.

Nach dem Zusammenprall kollidierte der Unfallverursacher noch mit einer Gartenmauer und beschädigte zwei weitere Fahrzeuge.

Zeuge verfolgte Unfallfahrer mit dem Auto

Daraufhin flüchtete er. Ein Zeuge folgte ihm jedoch sofort mit dem Auto und beobachtete, wie der Flüchtige sein Fahrzeug auf einem Wanderparkplatz an der Straße Zum Sonnenberg abstellte und zu Fuß in den Wald lief. Der Zeuge verständigte die Polizei und führte die Beamten zu dem Wald, in dem sie den mutmaßlichen Unfallfahrer stellen und vorläufig festnehmen konnten.

Foto: Alf Kaufmann Der beschädigte Audi A2 des Unfallverursachers.

Foto: Alf Kaufmann Die Unfallkreuzung. Das dort stehende Auto ist nicht das des Unfallverursachers, sondern ein baugleiches, das dort an der Ampel stand.

Sein Auto wies deutliche Spuren des Unfalls auf: Die Windschutzscheibe ist komplett gesplittert, die beiden Reifen auf der rechten Seite sind platt, und es riecht deutlich nach Gummi. Nach GA-Informationen soll der 38-Jährige alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Auch ein Drogentest wurde nach GA-Informationen durchgeführt.

Die Beamten brachten ihn auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den 38-jährigen Troisdorfer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

An der Unfallstelle werden noch bis in den Abend Spuren gesichert. Dafür wurden die Altenrather Straße und die Straße Am Prinzenwäldchen voll gesperrt. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um zusätzlich Fotos von oben machen zu können. Auch ein Dekra-Gutachter wurde zur Unfallstelle gerufen. Die Fahrräder der Unfallopfer wurden sichergestellt und sollen kriminaltechnisch untersucht werden.