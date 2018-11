Auswirkungen auf den Bahnverkehr

In Spich wurde eine Bombe gefunden.

Troisdorf. An diesem Mittwochmittag ist in Troisdorf-Spich bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Der Räumdienst hat die Bombe am Nachmittag entschärft. Die Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2018

Bei Bauarbeiten nahe des Kreuzungsbereichs von der Hauptstraße (B8) und der Belgischen Allee in Spich ist nach Angaben der Stadt Troisdorf an diesem Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst hat den Sprengkörper mittlerweile entschärft.

20 Anwohner sowie Mitarbeiter von 20 angrenzenden Firmen, die sich im Radius aufhielten, wurden von der Polizei und dem Ordnungsamt aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen sowie die Firmengelände zu verlassen. Sie durften sich für die Dauer der Räumungsarbeiten nicht innerhalb des festgelegten Sperrgebietes im Radius von 300 Metern um den Bombenfund aufhalten.

Foto: Stadt Troisdorf

❗️#RE9, #RE8, #RB27, #S12, #S13/#S19. Die Entschärfung einer #Fliegerbombe stört um ca. 15:00 bis 16:30 Uhr den Zugverkehr im Raum #Spich. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) November 21, 2018

Wie die Bahn mitteilte, hatte die Entschärfung der Bombe von etwa 15 bis 16.30 Uhr den Zugverkehr im Raum Spich gestört. Betroffen waren RE8, RE9, RB27, S12, S13 und S19. In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen.

