Troisdorf. Am Donnerstag ging der Polizei in Troisdorf ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Der 33-Jährige wird des Raubes verdächtigt. Zu seiner Begegnung mit der Polizei kam es eher zufällig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2018

Am Donnerstag klingelte ein 33-Jähriger aus Köln gegen 12.15 Uhr an der Haustür eines Haushaltes in Troisdorf und fragte nach Arbeit. Womit der Mann aber wohl kaum gerechnet hatte: Der Bewohner selbst war Beamter der Polizeiwache in Troisdorf. Laut einer Mitteilung der Polizei wurde er aufgrund der Aussage des 33-Jährigen misstrauisch und überprüfte den Mann.

Dabei stellte sich heraus, dass er des Raubes verdächtigt wird und gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Die Polizei nahm den 33-Jährigen noch an der Haustür fest und brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.