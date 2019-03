Einsatz für die Feuerwehr in Friedrich-Wlhelmshütte

Troisdorf. Eine kaputte Waschmaschine hat im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelmshütte für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Weil eine Bewohnerin das Qualmen früh bemerkte, konnten die Wehrleute Schlimmeres verhindern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2019

Die Bewohnerin eines Hauses an der Nahestraße in Troisdorf-Friedrich-Wilhelmshütte bemerkte am Dienstagmittag, dass im Keller eine Waschmaschine qualmte. Sofort rief sie die Feuerwehr. Weil die Einsatzkräfte gerade von einem Einsatz im Stadtteil Spich zurückfuhren, waren sie sehr schnell zur Stelle und konnten den Schwelbrand löschen. Im Anschluss nahmen sie das defekte Gerät auseinander, um ein Wiederaufflammen zu verhindern, und entlüfteten den Keller.

24 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.