Starsky beweist seine Spürnase

Troisdorf. Auf den sechsjährigen Polizeihund Starsky warten jetzt viele Leckerchen: Am frühen Donnerstagmorgen spürte der Vierbeiner einen Verdächtigen auf, der auf das Gelände einer Waschanlage an der Bonner Straße in Troisdorf eingebrochen ist.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2017

Der Name Starsky dürfte den meisten Menschen wohl vor allem aus der legendären Fernsehserie „Starsky & Hutch” bekannt sein. Seit dem frühen Donnerstagmorgen steht der Name – zumindest in Troisdorf – nun besonders mit dem tapferen Polizeihund aus dem Rhein-Sieg-Kreis in Verbindung.

Der sechs Jahre alte belgische Schäferhund Starsky wurde am Donnerstagmorgen um 2.15 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Nach Angaben der Polizei waren in Troisdorf zwei Verdächtige auf das Gelände einer Selbstbedienungswaschanlage an der Bonner Straße eingebrochen und hatten mehrere Wasch- und Staubsaugerautomaten aufgebrochen.

Da die Verdächtigen beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren, war nun Starsky an der Reihe, die Einbrecher auszuspüren. Für den Polizeihund stellte sich der Einsatz als Kinderspiel heraus, denn er spürte einen Verdächtigen bereits nach kurzer Zeit in einer angrenzenden Grünanlage auf.

Der 28-jährige Mann stellte sich widerstandslos der Polizei und wurde festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchung entdeckten die Beamten eine kleine Menge Bargeld, ein Brecheisen sowie Drogen.

Ausgebildeter Schutz- und Rauschgiftspürhund

Starsky ist seit vielen Jahren als Schutz- sowie Rauschgiftspürhund für die Polizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis im Dienst, teilte Polizeisprecher Burkhard Rick auf GA-Anfrage mit. Deshalb gehört das Aufspüren von Drogen zum täglichen Brot des Polizeihundes.

Der Vierbeiner lebt bei seinem Diensthundeführer und dessen Familie. Starsky wurde von dem Beamten von klein auf zum Polizeihund ausgebildet. Wie Rick weiter berichtete, wird der Spürhund auch nach seiner Pensionierung weiterhin bei seinem Halter leben und bei der Ausbildung seines Nachfolgers helfen.

Aktueller Ermittlungsstand

Wie die Polizei mitteilte, fehlt von dem zweiten Verdächtigen bisher jede Spur. Beide waren mit Fahrrädern zum Tatort gekommen, die in der Nähe der Waschanlage sichergestellt werden konnten. Bei einem der Räder wurde zudem ein Bolzenschneider gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.