An Spielplatzhütte in Eschmar

Troisdorf. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem Böschungsbrand in Eschmar hat die Polizei Troisdorf am Freitagnachmittag am Hohner Weg an einer Spielplatzhütte zwei verdächtige Männer überprüft.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.07.2017

Einer der Männer, ein 22-jähriger Troisdorfer, der polizeilich bekannt ist, versteckte sich zunächst in den Büschen und lief anschließend von der Spielplatzhütte weg. Er wurde angehalten und überprüft, ebenso die zweite Person, ein 21jähriger Troisdorfer.

Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem 22-jährigen ein dreistelliger Eurobetrag gefunden und sichergestellt. Es besteht der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Da er sich zuvor in die Büsche geschlagen hatte, lag die Vermutung nahe, dass er dort ein Depot angelegt hatte.

Zur Unterstützung wurde bei der Polizei in Bergisch Gladbach ein Rauschgiftspürhund angefordert. Die Suche verlief erfolgreich, es konnte eine Dose mit verkaufsfertigen Einheiten Marihuana gefunden werden. Diese wurde ebenfalls sichergestellt. Der Kriminalwachdienst wurde hinzugezogen, die beiden Personen im Anschluss entlassen. Gegen den 22jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.