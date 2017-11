Fahrräder erreichten über 25 Kilometer pro Stunde

Troisdorf. Gleich zwei Fahrer samt ihrer illegal frisierten E-Bikes hat die Polizei bei Verkehrskontrollen in Troisdorf erwischt. Den Verkehrssündern droht jetzt ein Strafverfahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2017

Längst sind Fahrräder mit Elektrounterstützung nicht mehr nur eine angenehme Alternative für Senioren. Das musste jetzt auch die Siegburger Polizei feststellen. Beamte des Verkehrsdienstes haben am vergangenen Freitag in Troisdorf gezielt Fahrräder mit Elektrounterstützung kontrolliert. Dabei ertappten sie gleich zwei Radler auf ihren illegal getunten Fahrrädern, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf der Frankfurter Straße hielten die Beamten einen 34-jährigen Mann aus Troisdorf an. Er war auf seinem Pedelec-25 unterwegs, einem Fahrrad mit Elektromotor, das mit Muskelkraft angetrieben wird. Der Elektromotor unterstützt den Fahrradfahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde, darüber hinaus schaltet der Hilfsmotor ab. Diese Fahrräder sind laut Polizei die beliebtesten, weil an ihre Benutzung keine weiteren Bedingungen geknüpft sind.

Der 34-Jährige hatte sein Fahrrad allerdings so manipuliert, dass die Unterstützung des Motors nicht bei 25 Kilometern pro Stunde endete, sondern deutlich darüber hinaus ging. Durch den illegalen Eingriff am Geschwindigkeitssensor wurde aus dem Fahrrad ein Kraftfahrzeug. Dafür hätte der Fahrer einen Führerschein, eine Zulassung und eine Kfz-Haftpflichtversicherung vorlegen müssen. Da er nichts von alledem vorweisen konnte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ähnlich ergeht es einem 25-Jährigen aus Sankt Augustin, den die Polizisten auf der Kölner Straße mit seinem illegal getunten Pedecec-25 anhielten. Die Polizei stellte die beiden manipulierten E-Bikes als Beweismittel sicher.