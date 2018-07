Waffen gefunden

Troisdorf. Drogenfahnder der Polizei haben ein Paar aus Troisdorf vorläufig festgenommen. In ihren Wohnungen fand die Polizei Drogen, Drogengeld sowie einige Waffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2018

Ein 34-Jähriger und seine 30-jährige Partnerin aus Troisdorf-Oberlar sollen aus ihren Wohnungen heraus mit Drogen gehandelt haben. Drogenfahnder der Polizei Rhein-Sieg ermittelten mehrere Wochen gegen die beiden Tatverdächtigen und durchsuchten am Dienstagmorgen die beiden Wohnungen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei den Durchsuchungen fanden die Polizisten Marihuana, Drogengeld und einige Waffen. Das Paar sei bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Nach Angaben der Polizei fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes insgesamt rund 165 Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro Drogengeld, eine Machete, ein Schwert sowie mehrere verbotene Schlagringe, Messer und eine Reizstoffpistole. "Die Hieb- und Stichwaffen waren in der Wohnung griffbereit im Eingangsbereich deponiert", so die Polizei. Das Paar wurde vorläufig festgenommen, gegen die beiden Troisdorfer wird ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und diverser Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Da keine Haftgründe vorlagen, konnten beide die Polizeiwache nach Ende der Ermittlungen wieder verlassen.