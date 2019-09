02.09.2019 Troisdorf. Die Polizei sucht nach einem Trickdieb, der am Freitag eine Seniorin in der Fußgängerzone in Troisdorf bestohlen haben soll. Er erbeutete rund 100 Euro.

Ein Trickdieb soll am Freitagvormittag in Troisdorf eine Seniorin bestohlen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprach der bislang unbekannte Mann die 75-Jährige gegen 11.45 Uhr in der Troisdorfer Fußgängerzone im Bereich der Straße "Am Bürgerhaus" an und bat um Wechselgeld für den Parkautomaten. Die Troisdorferin nahm daraufhin ihre Geldbörse heraus und gab dem Mann das gewünschte Kleingeld.

Der Täter soll dann laut Polizei wieder Kleingeld in das entsprechende Fach in der Geldbörse der Seniorin zurückgelegt haben. Er ging in Richtung Tiefgarage davon. Erst jetzt bemerkte die Seniorin, dass der Mann beim Griff in die Geldbörse offenbar geschickt mehrere Geldscheine gestohlen hatte. Es fehlten fast 100 Euro.

Die Polizei sucht jetzt nach dem mutmaßlichen Täter. Er wird wie folgt beschrieben:

45 bis 50 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlank

dunkelhäutig

gepflegtes Aussehen

trug eine Brille, ein blaues Hemd und eine beigefarbene Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413221 entgegen. (general-anzeiger-bonn.de)