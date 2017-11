Täter stehlen TV-Gerät aus Troisdorfer Geschäft

Troisdorf. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Freitag, 11. August, gegen 22.50 Uhr in ein Elektrogeschäft an der Troisdorfer Larstraße eingebrochen sind. Dabei wurde ein Verdächtiger von einer Videokamera gefilmt.

Von Michael Lehnberg, 07.11.2017

Einer schlug die Glasscheibe der Eingangstüre ein, ein zweiter Täter stahl aus dem Geschäft einen 55 Zoll großen Fernseher. Danach flohen die beiden Tatverdächtigen mit dem rund 1400 Euro teuren TV-Gerät in Richtung Alemannenstraße. Einer der Männer wurde durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Das Foto veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss.

Foto: Polizei Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Kripo fragt nun, wer die abgebildete Person kennt und Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann? Der zweite Täter wird von Zeugen als etwa 1, 85 Meter großer und ungefähr 30 bis 35 Jahre alter Mann mit Glatze beschrieben. Er trug auch eine Adidas-Trainingshose, weiße Sportschuhe und ein T-Shirt. Hinweise an 02241/5413221.