Verdächtiger auf A1 bei Remscheid gestellt

Troisdorf . Ein Polizeieinsatz in Troisdorf endete für den Fahrer eines gestohlenen Autos am frühen Freitagmorgen auf der A1 bei Remscheid. Zuvor lieferte sich der Mann eine Verfolgungsjagd, bei der Polizeikräfte des Rhein-Sieg-Kreises, aus Köln sowie Düsseldorf im Einsatz waren. Ursprung war ein Notruf aus Troisdorf.

Von Marcel Dörsing, 14.04.2017

Ein Mann in Troisdorf wurde am Freitagmorgen Opfer eines Raubüberfalls. Wie die Polizei berichtet, sprachen zwei Unbekannte den Mann gegen 4 Uhr auf der Straße an und baten um Feuer. Plötzlich habe einer der beiden Täter ein Messer gezogen und den Mann aufgefordert, sein Handy herauszugeben.

Als er sein altes Handy überreichte, griff der zweite Täter ein, so die Polizei weiter. Dieser habe den Mann durchsucht und dabei einen Umschlag mit einem dreistelligen Geldbetrag an sich genommmen. Hierbei handele es sich um die Tageseinnahmen, die der Geschädigte nach Geschäftsschluss mitnahm. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß. Kurz darauf alarmierte der Mann die Polizei.

Verdächtige flüchtet in gestohlenem Auto

Auf der Anfahrt zum Tatort fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Auto auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein soll, als die Beamten eintrafen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Wie die Polizei mitteilte, mißachtete der Fahrer die Anhaltezeichen der Beamten. Auch mehrere Verkehrszeichen ignorierte der Verdächtige. Wie die Ermittlungen ergaben, war das Fahrzeug und die Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer flüchtete laut Polizei über die A 59 in Richtung Köln, dann weiter auf die A 3 in Richtung Oberhausen und dann auf die A 1 Richtung Dortmund. An der Anschlussstelle Radevormwald fuhr er ab und direkt wieder auf die A 1 in Richtung Köln auf. Inzwischen wurden die Polizeikräfte des Rhein-Sieg-Kreises durch Einsatzfahrzeuge aus Köln und Düsseldorf unterstützt.

"In enger Zusammenarbeit konnte das flüchtige Fahrzeug kurz hinter der Raststätte Remscheid in Fahrtrichtung Köln gestellt werden", berichtet die Polizei. Hierbei sei ein Streifenwagen leicht beschädigt worden. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Ob der Mann tatsächlich für den Raub in Troisdorf verantwortlich ist, konnten die Polizisten zunächst nicht sagen. Ermittlungen hierzu dauerten noch an.

Die beiden Täter, die den Mann in Troisdorf überfallen haben, werden wiefolgt beschrieben: