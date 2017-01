Versuchter Einbruch in Seniorenresidenz

03.01.2017 Troisdorf . Nach einem Einbruchsversuch an der Seniorenresidenz an der Rathausstraße, ist es der Polizei in Troisdorf in der Nacht gelungen, einen der mutmaßlichen Einbrecher zu schnappen. Der 25-Jährige wählte ein ungewöhnliches Versteck.

Vier Einbrecher wurden gegen 1.30 Uhr von Mitarbeitern der Seniorenresidenz beobachtet, als sie versuchten, sich mit einem Brecheisen Zugang in das Gebäude zu verschaffen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Mehrere Streifenwagen nahmen die Fahndung nach den Flüchtigen auf.

Unter einer Gartenbank auf der Terrasse eines Wohnhauses an der Leostraße wurde die Beamten fündig.

Ein 25-jähriger Troisdorfer kauerte mit den Händen vor dem Gesicht unter der Bank. Laut Polizei kam er auf Ansprache der Beamte aus seinem Versteck hervor und ließ sich widerstandslos festnehmen. Einem zweiten Tatverdächtigen waren Polizisten in der Johannesstraße ebenfalls auf die Spur gekommen. Es gelang dem Täter jedoch die Beamten abzuhängen. Er überkletterte mehrere Mauern und Zäune und konnte durch Gärten entkommen.

Der Mann ist schlank und circa 175cm groß. Er trug schwarze Arbeitskleidung mit Reflektoren an Armen und Beinen. Auf seiner Flucht verlor er das bei der Tat benutzte Brecheisen, welches als Beweismittel sichergestellt wurde. Die Fahndung nach den drei noch flüchtigen Tatverdächtigen dauert an.

Nach bisherigen Ermittlungen ist es den mutmaßlichen Einbrechern nicht gelungen, in die Seniorenresidenz einzubrechen. Der Schaden an der Nebeneingangstür liegt bei circa 500,- Euro. Der vorläufig festgenommene Troisdorfer wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Haftgründe lagen gegen den 25-Jährigen, der polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität hat, nicht vor. Die Polizei sucht nach den drei mutmaßlichen Mittätern. Alle Männer sollen schlank und 170-180cm groß sein. Sie trugen dunkle Oberbekleidung,

Wollmützen und Kapuzenjacken. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541/3221 entgegen. (Marcel Dörsing)