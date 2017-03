Festnahme in Troisdorf

Troisdorf. Die Polizei hat am Donnerstagabend in einer Gaststätte an der Troisdorfer Hippolytusstraße drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Das Trio war bereits polizeibekannt.

10.03.2017

Die Polizei hat am Donnerstag in Troisdorf drei mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Laut Mitteilung der Beamten beobachteten gegen 18.45 Uhr Mitarbeiter einer Gaststätte an der Hippolytusstraße drei verdächtige Männer im Lokal. Diese setzten sich jeweils Rücken an Rücken zu anderen Gästen und versuchten, verdeckt in über Stuhllehnen gehängte Jacken und Mäntel zu greifen.

Die Angestellten sprachen die Männer an und hielten sie fest, noch ehe sie Beute machen konnten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Trio – bestehend aus einem 33-Jährigen und einem 21-Jährigen mit Wohnsitz in Sankt Augustin sowie einem 33-Jährigen mit noch ungeklärtem Wohnsitz – wegen gemeinschaftlich begangener Diebstähle bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Es wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (ga)