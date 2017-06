Diebstähle in Drogeriemärkten

Troisdorf. In mindestens zwei Fällen haben zwei Diebe in Drogeriemärkten große Mengen Ware entwendet. Die Polizei Rhein-Sieg bittet nun um Hinweise zu den Tatverdächtigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2017

Das Kriminalkommissariat West der Polizei Rhein-Sieg fahndet nach einem Ladendiebstahl-Duo, das in Drogeriemärkten Ware stiehlt. Dabei sollen die zwei Männer in mindestens zwei Fällen verdächtig sein. Am 28. Juni vergangenen Jahres wurden beide dabei beobachtet, wie sie in einem Markt in der Kölner Straße in Troisdorf die Sicherungsetiketten von Artikeln lösten und diese einsteckten. Als die mutmaßlichen Täter erkannten, dass sie beobachtete wurden, flüchteten sie mit Waren im Wert eines dreistelligen Betrages.

Zwei Tage später wurden sie in ähnlicher Weise in einem Geschäft in der Rottbitzer Straße in Bad Honnef auffällig. Nach einem richterlichen Beschluss wird nun mit den folgenden Bildern einer Überwachungskamera nach den Verdächtigen gesucht:

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Einer der verdächtigen Ladendiebe.

Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis Der zweite Verdächtige.

Wer Hinweise zu der Identität der verdächtigen Personen geben kann oder zu ihrem Aufenthaltsort, wird gebeten, sich an die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises zu wenden: 02241 541-3221.