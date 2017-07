Festnahme in Troisdorf

Troisdorf.

Von Marcel Dörsing, 31.07.2017

Einen Verdächtigen auf der Flucht schnappte in der Nacht zu Sonntag ein Kommissarsanwärter in Troisdorf. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten wurde zuvor gerufen, weil ein Zeuge beobachtet hatte, wie ein Mann gegen 0.30 Uhr auf der Blücherstraße einen Außenspiegel von einem BMW abgetreten hatte. Am Troisdorfer Bahnhof entdeckten die Polizisten eine Person, die der Beschreibung entsprach. Laut Polizei habe der 25-jährige Siegburger sofort versucht, zu entkommen, als er den Streifenwagen bemerkte.

Der Kommissarsanwärter, der derzeit sein Praktikum auf der Troisdorfer Wache absolviert, habe zu Fuß die Verfolgung aufgenommen. Nach einigen Metern konnte er den Verdächtigen stellen, so die Polizei. Der alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Insgesamt soll er zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.