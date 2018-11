Anwohner evakuiert

In Troisdorf kam es zu dem Pkw-Brand in einer Tiefgarage.

Troisdorf. Früher Einsatz für die Feuerwehr: Am Samstagmorgen kam es zu dem Brand eines Autos in einer Troisdorfer Tiefgarage. Die Einsatzkräfte mussten dabei Anwohner evakuieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.11.2018

In Troisdorf hat am Samstagmorgen ein Auto in einer Tiefgarage gebrannt. Um 10.07 Uhr kam es zu der Alarmierung am Pfarrer-Kenntemich-Platz. Ein Pkw stand dabei in Vollbrand. Da sich das Auto in der Nähe des Zugangs befand, konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen.

Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude daneben auf "Verrauchung", wie der stellvertretende Pressesprecher Tobias Diepenseifen auf GA-Anfrage sagte. Insgesamt brachten die Einsatzkräfte 15 Personen ins Freie, nachdem Rauch durch das Treppenhaus gezogen war. Die Anwohner - darunter auch eine Schwangere - wurden von Rettungskräften in einem beheizten Großraumwagen betreut. Laut Diepenseifen verletzte sich niemand.

Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Troisdorf. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnten vor Ort keine Angaben gemacht werden.