Hund in Troisdorf überfahren

02.02.2017 Troisdorf. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am 16. Januar in Troisdorf absichtlich einen Hund überfahren haben. Für Hinweise setzt die Tierschutzorganisation Peta nun eine hohe Belohnung aus und erstattet gleichzeitig Strafanzeige in Bonn.

Die Tierschutzorganisation Peta hat 1000 Euro als Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung eines Fahrers beziehungsweise einer Fahrerin eines dunklen Geländewagens führen. Er soll am 16. Januar scheinbar absichtlich einen Hund auf einem Fußgängerüberweg in Troisdorf überfahren haben. Außerdem erstattete Peta nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Bonn unter anderem wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Wie berichtet, war der kleine Mischlingshund gegen 16.45 Uhr auf dem Zebrastreifen am Verkehrskreisel Bonner Straße/Luxemburger Straße überfahren worden. Der Hund starb noch an der Unfallstelle, sein 13 Jahre altes Herrchen konnte gerade noch zur Seite springen. Der Autofahrer beziehungsweise die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Hund oder das Kind zu kümmern.

Tierquälerei kein Kavaliersdelikt

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Ford Kuga handeln. „Wir hoffen, dass diese brutale Tat endlich aufgeklärt und der Tierquäler beziehungsweise die Tierquälerin überführt werden kann“, so Judith Pein im Namen von Peta. Denn Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Zeugen können sich weiterhin bei der Troisdorfer Polizei unter 02241/5413221 melden. Auch die Tierschutzorganisation Peta nimmt unter 01520/7373341 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de Hinweise entgegen, auch anonym. (ga)