Am Toom-Baumarkt

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2019

Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in der Nähe des Toom-Marktes in Troisdorf-Spich. Bei dem Unfall auf der Ecke Niederkasseler Straße/Langbaurghstraße wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Personen verletzt.

Dort sollen zwei Autos frontal zusammengestoßen sein. Ein Peugeot soll aus Richtung Troisdorf kommend in Richtung Toom abgebogen sein. Der Fahrer soll versucht haben, dort einen U-Turn zu machen. Ein von Niederkassel in Richtung Troisdorf fahrender Skoda kam ihm entgegen. Diesen soll der Peugeot-Fahrer übersehen haben.

In dem Skoda soll sich eine Person befunden haben, in dem Peugeot drei Personen. Von denen sollen laut der Polizei zwei ins Krankenhaus gekommen sein. Wie schlimm sie verletzt sind, ist derzeit unklar.

Beide Autos sind an jeweils einer Seite beschädigt. Auch ein Straßenschild und ein Baum sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Straße ist komplett gesperrt.

Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Weitere Informationen folgen...