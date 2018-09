Einsatz in Bergheim

Bergheim. In Bergheim hat am Donnerstagabend eine leblose Person in einem Swimmingpool für einen Rettungseinsatz gesorgt. Die Einsatzkräfte konnten die Person jedoch nur noch tot bergen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.09.2018

Eine leblose Person ist am frühen Donnerstagabend aus einem Swimmingpool in Troisdorf-Bergheim geborgen worden. Gegen 17.30 Uhr wurden Rettungskräfte zu dem Einsatz in der Straße Am Mittelpfad gerufen, wie die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises am Abend bekanntgab. Demnach habe die Person nach ersten Erkenntnissen schon länger tot im Wasser getrieben.

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Sie geht derzeit nicht von einem Fremdverschulden aus.