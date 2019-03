Am Toom-Baumarkt

Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Troisdorf. (Symbolbild)

Niederkassel. Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Troisdorf. Dabei wurde eine Person verletzt. Die Straße in der Nähe des Toom-Baumarktes ist derzeit gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.03.2019

Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in der Nähe des Toom-Marktes in Troisdorf-Spich. Bei dem Unfall auf der Ecke Niederkasseler Straße/Langbaurghstraße wurde eine Person verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Straße ist komplett gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Weitere Informationen folgen...