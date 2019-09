Ladendiebstahl in Troisdorf

Troisdorf . Am 3. Mai haben eine Frau und ein Mann einen Drogeriemarkt in Troisdorf ausgeraubt. Sie stahlen Ware im Wert von insgesamt 1.000 Euro. Die Polizei sucht mit einer Aufnahme der Videoüberwachung nach den Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Ein unbekanntes Paar hat am 3. Mai einen Drogeriemarkt in der Spicher Straße in Troisdorf ausgeraubt. Laut Polizeiangaben haben die beiden Ware im Wert von knapp 1.000 Euro unter einer Kulturtasche in einem Einkaufskorb versteckt. In einer schlecht einsehbaren Ecke soll das Pärchen das Diebesgut in der Tasche der Frau verstaut haben. Gegen 18.30 Uhr verließen sie den Drogeriemarkt.

Aufgrund der professionellen Vorgehensweise und der Art der Beute geht die Polizei von einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl aus.

Mit Aufnahmen einer Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach den zwei Tätern. Angaben zur Identität der beiden und ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/541-3221 entgegen.

Foto: Polizei Mit Aufnahme einer Videoüberwachung sucht die Polizei nach zwei Dieben.