Wahrscheinlich Brandstiftung

Troisdorf. In der Nacht zu Samstag hat in Troisdorf ein Auto gebrannt. Aufgrund der unterschiedlichen Brandstellen geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.02.2019

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 3.20 Uhr zu einem Brand in Troisdorf. In der Paul-Mueller-Straße brannte ein Auto. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, brannte ein Opel Astra im vorderen und hinteren Bereich.

Die Feuerwehr löschte den Brand unter anderem mit Schaum. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, gehe man aufgrund der unterschiedlichen Brandstellen an dem Pkw derzeit von einer Brandstiftung aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.