Mehrere Verletzte

Troisdorf. Ein Peugeot hat am Freitag einen Unfall mit einem Notfallfahrzeug verursacht. Der Wagen war auf dem Weg zu einem Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.03.2018

Am Freitagmorgen um 10 Uhr prallte ein Peugeot in Troisdorf am Willy-Brandt-Ring in der Höhe der Saarstraße mit einem Notarztfahrzeug zusammen, das auf dem Weg zu einem Einsatzort war.

Das Fahrzeug des Notarztes fuhr laut Zeugenaussagen in Richtung Siegburg auf der in der Mitte der Landstraße vorhandenen Sperrfläche, als der Peugeot verbotenerweise darüber fuhr und so mit dem Einsatzwagen kollidierte.

In dem Wagen der Rettungskräfte saßen drei Personen im Alter wischen 33 und 48 Jahren, den Peugeot steuerte ein 78-jähriger Mann. Nach Angaben der Polizei waren alle Personen nach dem Unfall ansprechbar. Beide Fahrer seien in das Krankenhaus gebracht worden.

Bei beiden Fahrzeugen entstanden Totalschaden. Nach Angaben der dortigen Einsatzkräfte kostet ein solches Notarztfahrzeug an die 100.000 Euro. Ein älterer Notarztwagen kam zu der Unfallstelle, um die Ausrüstung des neuen Fahrzeuges aufzunehmen. Nach der Meldung des Unfalls habe die Leitstelle laut der Polizei ein anderes Ersatzfahrzeug zum ursprünglichen Notruf geschickt.

Weitere Berichterstattung folgt.