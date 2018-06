Inhaltsverzeichnis 1. Neue Lieder von "Alten Bekannten" in der Stadthalle in Troisdorf 2. Die Art zu lachen ist überall in Deutschland eine andere

Troisdorf. Die Nachfolge-Band der „Wise Guys“ macht auf der ersten Tournee in der Troisdorfer Stadthalle Station. Ein Interview mit dem Texter und Komponisten der Band, Dän Dickopf.

Von Susanne Haase-Mühlbauer, 05.06.2018

Freunde der gepflegten „A-cappella-Kultur“ und des bissigen Wortwitzes dürfen sich freuen. Am 8. Juni treffen sie in Troisdorf auf „Alte Bekannte“. Der Name passt zur gleichnamigen Vokal-Popgruppe genauso wie zum Publikum und zu Teilen des Programms. Drei Mitglieder der „Wise Guys“ haben sich nach der Auflösung im vergangenen Jahr mit zwei neuen Sängern zusammengetan und im Dezember 2017 ein eigenes Album herausgebracht. Wie ein Ohrwurm aussieht, worin die A-cappella-Faszination liegt und was Dän Dickopf, Nils Olfert und Björn Sterzenbach zu „Alten Bekannten“ mit Clemens Schmuck und Ingo Wolfgarten macht, verriet der Komponist, Texter und Arrangeur Dän Dickopf im Gespräch mit .

Sie haben sich im vergangenen Jahr als „Wise Guys“ getrennt. Seit Januar dieses Jahres ist das Vokalquintett unter dem Namen „Alte Bekannte“ mit drei Ehemaligen und zwei Neuen auf Tour und hütet den heiligen Gral der „Wise Guys“-Lieder. Wieso die Umbenennung? Bei den Bläck Fööss hat der „Personal-Tausch“ doch auch ohne neuen Namen funktioniert?

Dän Dickopf: Ich bin mit der Musik der Bläck Fööss aufgewachsen, und wir schätzen die Bläck Fööss sehr und finden ihre Lieder großartig. Aber es sind heute nicht mehr die Gleichen wie in den 70ern. Wir wollen das Erbe der 'Wise Guys' auch nicht allein verwalten. Wir bringen neue Songs auf die Bühne, die auch anders klingen. Auf unserer Tournee singen wir 15 neue Songs mit einer Handvoll alter 'Wise-Guys'-Nummern. Deshalb war die Umbenennung für uns nur sinnvoll und konsequent.

Abschiedskonzert der Wise Guys Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys stehen zusammen.

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys auf einem Fleck.

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys in der Rotation.

Foto: Jörg Manhold Der Ohrwurm der Wise Guys frisst sich durchs Publikum.

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys adaptieren einen Michael-Jackson-Song und singen "Schiller".

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys singen mit den Höhnern die FC-Hymne.

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys singen mit alten Weggefährten.

Foto: Jörg Manhold Aggro Hürth singen von der Grasnarbe des Ghettos.

Foto: Jörg Manhold Die Wise Guys fahren mit den Bläck Fööss auf dem "Rollbrett".

Wie nehmen denn Ihre Fans den Wandel an?

Dickopf: Seit Ende Januar sind wir auf Tour, und es läuft besser als wir es uns erhoffen konnten. Die Fans sind unglaublich motivierend für uns.

Welche alten Nummern haben Sie denn dabei?

Dickopf: Ein paar Dauerbrenner wie „Jetzt ist Sommer“, „Mädchen lach' doch mal“ oder „Radio“ mussten sein.

Was ist neu an den „Alten Bekannten“?

Dickopf: Nils, Björn und ich sind ja geblieben. Clemens Schmuck und Ingo Wolfgarten sind dazugekommen. Das sind extrem gute Musiker, alle können sich jetzt als Komponisten einbringen. Es gibt ein sehr experimentierfreudiges, kreatives Klima in der Band, da Clemens und Ingo auch sehr gute Pianisten sind.

Aber es bleibt bei a cappella. Worin liegt Ihre Faszination für die reine Vokalmusik ohne Instrumente?

Dickopf: A cappella ist die größte Form von Teamwork, die man sich vorstellen kann. Man hat einen unglaublichen Gestaltungsspielraum, wenn man nur mit der Stimme Musik macht. Alleine wenn es darum geht, dass drei Sänger drei Mal ein A singen, dann kann man durch minimale Aussprache-Veränderungen einen unglaublichen Raum aufmachen. Die Variationsmöglichkeiten sind einfach faszinierend.

Seit wann wussten Sie, dass „A-cappella-Kunst“ Ihr Weg ist?

Dickopf: Von Anfang an. Schon mit 15 wusste ich, dass Musik mein Weg ist. Auch davor hatten wir alle schon in einer Band gespielt und wollten nach dem Abi weitermachen. Es war aber nicht klar, dass wir davon leben konnten. Deshalb hat jeder von erst einmal etwas anderes als Musik studiert. Die Musik mit den 'Wise Guys' lief weiter nebenher und irgendwann lief es auch als Lebensunterhalt.

Wie sieht der Tourneeplan mit den „Alten Bekannten“ aus und wie viel Zeit bleibt zum Proben?

Dickopf: Wir geben 123 Konzerte im Jahr. Die Bühne ist nicht Probe genug, vor jedem Auftritt gibt es Soundchecks, und größere Probeneinheiten machen wir meist bei Ingo in der Eifel.

War das Kreativzentrum nicht bislang in Köln?

Dickopf: Da ist auch weiterhin der Firmensitz. Die Sänger kommen aber aus Berlin, Bonn und Köln. Und auch rein emotional gesehen sind wir eine gesamtdeutsche Band.

Als Moderator und Komiker sind Sie ja auch so etwas wie der „Berufs-Clown“ der Gruppe. Fällt das nicht schwer, immer komisch sein zu müssen?

Dickopf: Interessanterweise nicht. Ich habe schon Abende erlebt, an denen es mir persönlich miserabel ging und ich emotional durchhing. Mit dem Schritt auf die Bühne bewegt man sich in eine Art Parallelwelt hinein und kann alles andere wegschalten. Das war für mich eine besondere Erfahrung, weil es mir dann auch selber geholfen und gutgetan hat. Wir sind aber auch nicht immer komisch. Es gibt auch viele ernsthafte Lieder der 'Alten Bekannten'.

Sie kommen gerade vom Katholikentag in Münster. Gab es da auch religiöse Lieder von den „Alten Bekannten“?

Dickopf: Wir singen zwar nicht von Gott und Jesus, aber wenn Sie den großen Zusammenhang sehen, dann haben wir auch einen religiösen Anspruch. Wenn es etwa um die Mitverantwortung für die Schöpfung geht oder um den Umgang mit unseren Mitmenschen. Viel Zuspruch haben wir in Münster bekommen für den Titel „Nur Du allein“. Das ist ein Lied, das über Menschen mit einer psychischen Erkrankung geht. Im Song geht es darum, dass man Depressionen als eine Krankheit ernst nehmen muss.