Zwei Brände in einer Nacht

Mülltonnen und Fahrräder standen vor einem Reihenhaus in der Antoniusstraße in Troisdorf in Brand.

Troisdorf. Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in Troisdorf gleich zweimal ausrücken: Im Abstand von knapp einer Stunde standen zwei Häuser in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2017

Gegen 2:30 Uhr am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Talweg in Troisdorf gerufen. Dort stand Sperrmüll vor einem Mehrfamilienhaus in Flammen, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits auf eine Wohnung im Erdgeschoss sowie die Dämmung der Hausfassade übergetreten waren.

Die Bewohner des Hauses konnten sich dank ihres Rauchmelders noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst retten, sodass bei dem Vorfall niemand verletzt wurde. Lediglich eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten machte sich eine schwarze Katze an einem Fenster im Obergeschoss bemerkbar und konnte von den Einsatzkräften gerettet werden sowie eine weitere Katze.

Foto: Ulrich Felsmann Die Feuerwehr konnte eine schwarze Katze unversehrt aus dem brennenden Haus retten.

30 Einsatzkräfte waren im Talweg im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Laut der Feuerwehr sind die Wohnungen zur Zeit nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner mussten zunächst bei Nachbarn und Verwandten unterkommen.

Brand in der Antoniusstraße

Nur kurze Zeit nach dem Einsatz im Talweg wurden die Einsatzkräfte um 4 Uhr am Dienstagmorgen zu einem weiteren Brand gerufen: Nahe des ersten Einsatzortes, rund 500 Meter entfernt, brannten vor zwei Reihenhäusern an der Antoniusstraße Ecke Piusstraße. Mülltonnen und Fahrräder. Das Vordach und Dachunterverkleidungen des einen Hauses wurden durch das Feuer beschädigt. Circa 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Um kurz vor fünf war der Einsatz beendet.

Verletzt wurde fast niemand. Ein Hausbewohner klagte über Augenreizungen, weshalb dieser zunächst vom Rettungsdienst behandelt und dann vorsorglich in eine Augenklinik gebracht wurde.

Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach ersten Ermittlungen gehen Feuerwehr und Polizei von Brandstiftung aus. Noch in der Nacht konnten die Beamten einen Tatverdächtigen festnehmen, der den Polizisten an den Einsatzorten aufgefallen war. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann schon bei früheren Brandvorfällen in der Südstraße in Erscheinung getreten. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zu den beiden Brandfällen aufgenommen.