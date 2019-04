In Troisdorf beobachtet

Troisdorf. Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe sind am Sonntagabend von einem Zeugen überrascht worden und ließen die beigeführten Pedelecs bei ihrer Flucht an Ort und Stelle zurück. Die Polizei sucht nun die Besitzer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.04.2019

Die Polizei sucht die Besitzer zweier neuwertiger Pedelecs der Marke Giant. Diese wurden am vergangenen Sonntag, 7. April, in der Lindenallee in Troisdorf gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 21.30 Uhr am Sonntag zwei etwa 30 Jahre alte Männer, die die beiden Räder mit sich führten. Die Männer sollen sich verdächtig verhalten haben und ergriffen die Flucht, als sie den Zeugen bemerkten. Dabei ließen sie die beiden Räder zurück.

Die Polizei geht davon aus, dass die Pedelecs gestohlen wurden. Bislang konnte der Besitzer jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb wurde nun ein Foto eines Rades veröffentlicht. Die Polizei fragt: Wem gehören die beiden Pedelecs vom Typ Giant Lafree Twist Comfort? Wer kann Angaben zur Herkunft der Fahrräder machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.